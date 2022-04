Ancelotti: "Voltar a Madrid foi especial, nunca pensei que pudesse acontecer"

Técnico conversou com Jorge Valdano sobre vários temas do passado, do presente e do futuro da carreira de treinador

Atual líder do Real Madrid, Carlo Ancelotti prepara-se para ser campeão espanhol pela primeira vez. O italiano está ainda nas meias-finais da Liga dos Campeões, mas todo o sucesso na capital espanhola era algo que não lhe passava pela cabeça há uns meses.

"Estou ciente de que estou a treinar o maior clube do mundo, as exigências são elevadas e tenho de as aceitar. Em Nápoles senti-me bem, mas voltar a Madrid foi especial, nunca pensei que isso pudesse acontecer", explicou, em entrevista no Universo Valdano.

Ancelotti abordou ainda a final da Liga dos Campeões de 2005. Na altura, o técnico comandava um Milan que foi para o intervalo a vencer por 0-3, mas que não impediu a reviravolta e a vitória do Liverpool.

"Eu disse-lhes que eles iam pressionar e empurrar-nos, há uma lenda que estávamos a celebrar e que não é verdade. O fator emocional existe. Viu-se connosco e com Chelsea. Tivemos uma vantagem de dois golos e podes preparar o jogo tão bem como quiseres, mas estas coisas acontecem", referiu.

Carlo Ancelotti abordou ainda os tempos em que comandava o Chelsea, destacando a relação "respeitadora, ainda que distante" com Roman Abramovich, então líder dos blues.