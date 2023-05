Ancelotti volta a sair em defesa de Vini Jr: "Um grupo de adeptos mostrou a sua pior versão"

Jogo entre Valência e Real Madrid foi interrompido por alegados insultos racistas das bancadas a Vini Jr, jogador dos merengues

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que em conferência de Imprensa já havia saído em defesa de Vinícius Júnior, que voltou alegadamente a ser alvo de insultos racistas, desta feita por adeptos do Valência, no Mestalla, voltou a fazê-lo nas redes sociais.

"Hoje foi um dia triste no Mestalla, onde um grupo de adeptos mostrou a sua pior versão. É hora de deixar de falar e atuar com contundência. O racismo não pode ter lugar no futebol nem na sociedade. Não ao racismo em qualquer lugar", escreveu o experiente treinador italiano.

Vinícius criticou a LaLiga e os adeptos do futebol espanhol pelo "racismo normal" na competição, depois de insultos racistas terem marcado o duelo contra o Valência Clube de Futebol Mestalla, com o jogador brasileiro a recusar jogar a partida, em que o Real Madrid perdeu 1-0.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na LaLiga. A competição acha que é normal, a Federação acha que é normal e os adversários encorajam-no. Lamento-o. O campeonato que já pertenceu a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje pertence aos racistas", escreveu o futebolista no Twitter.

"Uma nação linda, que me acolheu e que eu amo, mas que aceitou exportar para o mundo a imagem de um país racista. Lamento pelos espanhóis que discordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas", acrescentou.

O presidente da associação, Javier Tebas, reagiu e pediu ao futebolista que não se deixe "manipular": "Antes de criticar e insultar a La Liga, tens de te informar bem, Vinícius (...) Não te deixes manipular e certifica-te de que compreendes as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos".

Vinícius deu seguimento à troca de mensagens nas redes sociais, respondendo à mensagem de Tebas, a quem pediu "ação e castigo". "Mais uma vez, em vez de criticar os racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que falem e finjam que não leem, a imagem do vosso campeonato fica abalada", disse o jogador.

Entretanto, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse "estar triste" com a "reação racista" dos adeptos do Valência em relação ao visitante Vinícius, um "problema muito grave e inaceitável" no futebol espanhol, para o qual pediu medidas enérgicas.

"Falei com ele durante o jogo, o ambiente estava muito quente, muito mau e perguntei-lhe se podia continuar. O facto de pensar que tenho de o afastar porque o ambiente é racista não me parece correto. O que me aconteceu hoje nunca me tinha acontecido antes. É inaceitável. A Liga espanhola tem um problema, não é o Vinícius, ele é vítima de um problema muito grave", afirmou, em conferência de imprensa.

A LaLiga solicitou todas as imagens disponíveis para abrir uma investigação, indicando que "uma vez concluída a investigação, no caso de ser detetado qualquer crime de ódio, a LaLiga tomará as medidas legais adequadas".