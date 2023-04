Ancelotti visa jogadores: "Espero que tenham percebido, se não vou repetir todos os dias"

O Real Madrid saiu de Girona goleado (4-2) e o técnico italiano já virou a página: "Os adeptos sabem que na final da Taça do Rei e na semifinal da Liga dos Campeões estaremos bem".

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, não poupou os jogadores após a derrota no campo do Girona, em LaLiga.

"O jogo foi mau na defesa e essa foi a chave. Porque com bola estivemos bem, sobretudo no início, mas não fomos contundentes nos duelos, apanharam-nos em dois contra-ataques... e a partir daí tudo se tornou mais difícil. Tentámos voltar com individualidades, não como uma equipa. Porque hoje a equipa não jogou. O nível individual também estava abaixo do normal, não apenas alguns, mas em geral. Foi muito abaixo. Reitero a importância do compromisso defensivo: se o tivermos, ganharemos sempre e, se não o tivermos, custar-nos-á. É a chave, a nossa chave. E hoje não o tivemos. Nos últimos sete jogos, em seis não sofremos golos. E neste, quatro golos. Espero que os meus jogadores tenham percebido isso. Se não, vou repetir-lhes isso todos os dias", vincou.

Depois, virou a página e enviou uma mensagem de esperança para os adeptos: "Compreendo que estejam magoados, pedimos desculpa. Nós também estamos. Mas os adeptos sabem que vamos estar bem na final da Taça, assim como na meia-final da Liga dos Campeões. Este jogo não representa o Madrid. Pedimos desculpa, temos de olhar para a frente".