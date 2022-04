"Ancelotti? Tenho a informação de que tentará chegar amanhã à tarde"

Chelsea e Real Madrid defrontam-se na quarta-feira (20h00), nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O Real Madrid ainda não sabe se poderá contar com o seu treinador no banco de Stamford Bridge, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, diante do Chelsea (quarta-feira, 20h00). O técnico italiano continua a testar positivo à covid-19.

De acordo com a imprensa espanhola, Ancelotti não viajou, esta terça-feira, com o resto do grupo, ficando à espera do resultado do teste PCR, agendado para o dia do jogo, para saber se poderá estar ou não no banco em Londres.

Thomas Tuchel, treinador dos "blues", em conferência de Imprensa de antevisão à partida, comentou a possível ausência do colega de profissão.

"Estou bastante seguro de que pode chegar e estar ao comando dos jogadores. É sempre melhor estar e ter uma influência direta. Como treinadores, gostamos de estar no meio do grupo e comunicarmos com um sorriso, com palavras. Espero que consiga. Tenho a informação de que tentará chegar amanhã à tarde", afirmou o técnico alemão.