Ancelotti tem poucas dúvidas: Real Madrid deve ser último projeto de carreira

Técnico italiano admitiu que até pode treinar mais dez anos, mas que Santiago Bernabéu será mesmo a última casa na carreira

Carlo Ancelotti vai ter no Real Madrid, provavelmente, o último projeto na carreira de treinador de futebol. O italiano já tem poucas dúvidas quanto ao futuro depois de deixar o Santiago Bernabéu.

"Depois do Real Madrid, sim, provavelmente irei retirar-me. Se o clube me quiser aqui durante dez anos, estarei aqui durante dez anos. Mas depois disso gostaria de estar com os meus netos, ir de férias com a minha mulher. Há tantas coisas que se põem de lado quando se escolhe esta profissão... Nunca estive na Austrália, nunca estive no Rio de Janeiro. Gostaria de visitar a minha irmã com mais frequência", assinalou o técnico, em entrevista à Prime Video.

Ancelotti, de 62 anos, tem contrato com o Real Madrid até 2024. O italiano leva já mais de 25 anos de carreira como treinador principal, sendo o único na história do futebol, desde o último fim de semana, a vencer as cinco grandes ligas (espanhola, italiana, francesa, inglesa e alemã).