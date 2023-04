Ancelotti sobre Valverde: "As suas qualidades humanas são extraordinárias"

Declarações do treinador italiano, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Chelsea, marcado para esta quarta-feira e referente à primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões

Fede Valverde tem estado no centro da polémica. O médio uruguaio terá agredido Baena, do Villarreal, no final do encontro do último fim de semana entre Real Madrid e Submarino Amarelo. Ancelotti veio a público elogiar as qualidades humanas do médio uruguaio.

"Valverde? Treinou bem e está concentrado no jogo desta quarta. As suas qualidades humanas são extraordinárias. Prefiro não falar sobre o incidente", referiu Ancelotti, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Chelsea, referente aos quartos da Liga dos Campeões.

O técnico italiano lembrou que, apesar da distância para o primeiro lugar ser grande, no campeonato, o Real Madrid está a uma vitória de conseguir algo importante

"Este grupo, se ganhar a Taça, terá ganho todos os títulos possíveis em dois anos. Há clubes que nunca o fizeram em toda a sua vida", lembrou.