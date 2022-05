Ancelotti: "Se tudo correr bem, ficarei no Real Madrid até aos 80 anos, porque não?"

Técnico não se vê a treinar mais nenhum clube do que os merengues

Carlo Ancelotti fez história esta época, tornando-se no primeiro treinador a vencer o top-5 de ligas europeias (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1). O regresso do técnico de 62 anos ao Real Madrid dificilmente poderia estar a correr melhor e, no que toca à vontade de Ancelotti, a estadia na capital espanhola é mesmo para durar.

""Se tudo correr bem, eu ficarei no Real Madrid até aos 80 anos, porque não? Até ficar completamente louco", revelou em conferência de imprensa, antes de confirmar que irá pôr um fim à carreira quando estiver de saída do campeão espanhol.

"A minha ideia é que, no dia em que eu parar com o Real Madrid, eu pare de treinar. Gostei muito e procurar uma equipa melhor no futebol vai ser complicado. No dia em que o Real Madrid se cansar de mim, posso pensar em parar. Não tenho nenhum problema, tenho muitas coisas para fazer depois", assegurou o italiano.

"Eu não acho que exista um clube maior do que o Real Madrid. Terminar uma longa carreira neste clube é a melhor maneira. Eu quero ficar por muitos anos, ganhar muitos troféus, desfrutar do clube e da cidade, e depois fazer outra coisa. Ser marido, avô e fã", acrescentou.