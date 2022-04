Ancelotti revelou que Benzema quase tinha problemas para entrar em Stamford Bridge

Avançado não encontrava a credencial para entrar no estádio, mas tudo se resolveu a tempo. Ancelotti brincou com o momento.

Karim Benzema assinou um hat-trick na vitória (3-1) do Real Madrid no terreno do Chelsea, mas ainda "apanhou um susto" à entrada em Stamford Bridge. O avançado francês não conseguia encontrar a credencial de acesso ao estádio e Carlo Ancelotti brincou com a situação.

"Antes do jogo, o Benzema não estava a conseguir encontrar a credencial de acesso ao estádio. Eu disse-lhe: 'Sê rápido ou não jogas". Felizmente, ele lá encontrou o passe", contou o treinador italiano à Amazon Prime, após o jogo.

"O Benzema está a ficar melhor a cada dia que passa. É como um bom vinho. É cada vez mais líder, sente-se mais importante na equipa. E acho que isso tem feito a diferença", comentou ainda Ancelotti.