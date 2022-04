Ancelotti revela seleção que vai apoiar no Mundial'2022: "É o meu segundo país..."

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid

Treinador do Real Madrid concedeu uma longa entrevista ao programa "Radio anch"io Sport", da "Rai Radio 1". Confira alguns dos pontos abordados.

Real Madrid: "Sou um treinador sortudo, estou a trabalhar com uma equipa que me satisfaz muito, um grande clube, muito bem organizado. Sou eu que tenho de agradecer ao Real Madrid por me ter voltado a dar esta oportunidade."

Liga dos Campeões: "O Real Madrid, pela história, tradição e qualidade, pode competir até ao final. O Manchester City será um desafio muito duro, mas também o era com o PSG e o Chelsea. A nova regra sobre os golos fora de casa torna as eliminatórias mais equilibradas."

Mbappé: "Graças a este presidente [Florentino Pérez], o passado, o presente e o futuro do Real Madrid sempre foi, é e será de altíssimo nível, mais além do que os jogadores que venham. Haverá um novo estádio, o Real Madrid fez história e continuará a fazer."

Futuro de Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan pode fazer o que quiser. Desejo que continue a jogar, quando está bem marca a diferença."

Mundial'2022: "Vou torcer pelo Canadá, é o meu segundo país, o presidente da federação é italiano. Qualificaram-se de uma forma extraordinária e têm muito bons jogadores."