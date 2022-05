Ancelotti revela que Hazard "quer ficar" em Madrid: "Está mais do que aprovado"

Técnico italiano como que garantiu um lugar para o belga no plantel merengue em 2022/23

A defraudar expectativas desde que assinou pelo Real Madrid, em 2019, também graças a várias lesões, Eden Hazard, várias vezes associado ao adeus ao Bernabéu, quer seguir nos merengues e provar o verdadeiro valor. Carlo Ancelotti deu o sim.

"O plano do Hazard é claro: ele quer continuar connosco na próxima época porque quer mostrar todas as suas qualidades. Por mim, está mais do que aprovado", afirmou, em conferência de Imprensa, o treinador do emblema da La Liga.

Hazard chegou ao Real proveniente do Chelsea, em 2019, rotulado como estrela. No entanto, o belga, que atuou em metade dos jogos merengues por época desde então, apontou apenas seis golos e oito assistências, contrastando com o feito em período hómologo no Chelsea: 55 tentos e 34 passes para finalização...

O internacional belga tem contrato válido com o Real Madrid, pelo qual já conquistou duas ligas espanholas e uma Supertaça, até junho de 2024.