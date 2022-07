Ancelotti revela: "Não vamos contratar mais ninguém"

Técnico italiano satisfeito com o plantel e pronto a dar uma oportunidade a Hazard como alternativa a Benzema

Carlo Ancelotti está satisfeito com o grupo de trabalho que tem à disposição no Real Madrid, campeão espanhol e europeu em título. Para o técnico italiano, é desnecessário ir ao mercado.

"Não posso falar de transferências, mas posso dizer que está tudo acabado. Não vamos contratar mais ninguém. Estamos bem assim", afirmou, em declarações aos jornalistas, nos primeiros dias de pré temporada.

O experiente treinador abordou ainda o momento de Eden Hazard, confirmando aquilo que a imprensa já noticiou num passado recente: o belga vai ser utilizado como uma alternativa a Benzema.

"Temos muitas opções para essa posição. Benzema é o número um, mas temos de compreender que será uma época estranha e diferente, com o Campeonato do Mundo no meio e temos de olhar para opções diferentes. A minha ideia é tentar ver o Eden nessa posição. Dada a qualidade que o Eden tem e as suas qualidades, podia ser bom para nós experimentá-lo lá. É um caso semelhante ao Asensio", explicou.