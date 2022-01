Ancelotti "rende-se" a cinco jogadores do Barcelona

Declarações do treinador do Real Madrid em conferência de Imprensa de antevisão à Supertaça espanhola, que o emblema "merengue" disputa na quarta-feira (19h00), frente ao Barcelona, em Riade (Arábia Saudita).

De que jogadores do Barcelona gosta mais? "Além dos veteranos que têm, como Gerard Piqué, Jordi Alba e Sergio Busquets... há jovens que se destacam. [Pablo] Gavi, Nico [González]... há jogadores com muito futuro."

Gosta mais do Barcelona de Xavi? "Gosto, porque tem uma ideia clara do jogo que quer. Segue a linha da identidade do clube. Tiveram uma boa fase. Com as suas ideias a equipa vai melhorar".

Seria um desastre perder a Supertaça para o Barcelona, considerando a diferença (17 pontos) entre dois os clubes em La Liga? "Um jogo podes ganhar ou perder, tem de haver um vencedor. Temos de jogar o melhor possível. O nosso adversário teve mais problemas do que nós, mas é um jogo..."

Tanto favoritismo teórico provoca-lhe um mau pressentimento? "Todos os jogos me assustam. Por exemplo, antes do jogo frente ao Valência, estava muito nervoso. Sei perfeitamente o que é um "El Clásico", ficaria preocupado se os jogadores pensassem que são favoritos, mas não pensam."