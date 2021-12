Ancelotti reage às palavras de Varane: "É a história e a tradição do Real Madrid..."

Treinador do emblema "merengue" foi questionado sobre as recentes declarações do central francês.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, comentou as declarações de Raphael Varane, agora ao serviço do Manchester United, em que afirmou que os adeptos do emblema "merengue" não felicitam a equipa quando conquista mais uma Liga dos Campeões.

"Depois de vencer a Champions, os adeptos do Real Madrid não dão os parabéns. Dizem: 'Ok, vamos para o próximo'. Isso foi depois do primeiro e ganhei quatro. Mas eles diziam sempre: 'muito bom, vá para o próximo'. Às vezes eu acho que tens que aproveitar o que tens, e o que tínhamos era muito bom", afirmara o central francês.

"A exigência é a história e a tradição deste clube, que continua a ser um dos melhores do mundo e o que ganhou mais títulos, precisamente graças a esse nível de exigência. É verdade que festejámos e desfrutámos da "Décima" [Liga dos Campeões], mas não podíamos acomodar-nos e tínhamos de seguir em frente, pois é isso que o clube e os adeptos pedem sempre", reagiu Ancelotti.