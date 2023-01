Ancelotti queixou-se e treinador do Cacereno atira: "Essas desculpas não valem"

Após a magra vitória do Real Madrid na casa do Cacereno (1-0), da quarta divisão espanhola, o técnico italiano deixou muitas críticas ao estado do relvado.

O Real Madrid venceu na terça-feira pela margem mínima na casa do Cacereno (1-0), da quarta divisão espanhola, assegurando a passagem aos oitavos de final da Taça do Rei.

Após a partida, Carlo Ancelotti deixou muitas críticas ao relvado do Estádio Príncipe Felipe, afirmando: "Não se pode jogar futebol. Para mim, isto não é futebol, é outro desporto. É bonito, porque equipas pequenas podem lutar e competir com equipas maiores. É bom para os adeptos, mas os adeptos também querem ver jogos bonitos".

Um dia depois, chegou a resposta do treinador adversário, Julio Cobos, que disse em direto para a rádio Cadena SER que as queixas de Ancelotti não passam de "desculpas", isto tendo em conta a qualidade dos seus jogadores.

"Essas desculpas não valem. Eu acredito que sim, foi futebol. Ancelotti é mais velho do que eu e já jogou em campos muitíssimo piores do que este. Fiquei surpreendido por ele ter dito isso. Na ronda anterior, o Coría jogou no seu campo contra a Real Sociedad, que lhe marcou cinco golos. E o campo estava como o nosso. Os jogadores da Real Sociedad souberam entender perfeitamente [como lidar com o relvado]. O campo está bem ou mal para todos", apontou o técnico do Cacereno.