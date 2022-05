"Ancelotti pediu a nossa opinião antes do prolongamento"

O alemão revelou mais um detalhe de uma noite épica no Santiago Bernabéu e deixou elogios ao treinador Carlo Ancelotti

A memorável reviravolta do Real Madrid perante o Manchester City contou com vários protagonistas de relevo, entre eles o carismático treinador da equipa da casa, Carlo Ancelotti. Uma das razões do sucesso dos merengues na noite de quarta-feira foram as alterações feitas pelo italiano, e que para isso podem ter contribuído os jogadores que estavam no banco, como revela Toni Kroos.

"Ancelotti pediu a nós, jogadores veteranos, a nossa opinião sobre as mudanças a fazer no prolongamento. Isto descreve perfeitamente o treinador que é e porque trabalha tão bem com esta equipa"

O médio alemão foi o primeiro a ser substituído na equipa madrilena, dando lugar ao decisivo Rodrygo, e foi no banco que foi consultado por Ancelotti, juntamente com Modric e Marcelo, sobre as alterações que deveriam ser feitas no prolongamento.