Ancelotti "pede" um avançado após inteligência artificial "sugerir" Ramos

Treinador do Real Madrid reconhece que a contratação de um "9" deve estar nos planos do clube merengue.

Carlo Ancelotti admitiu esta segunda-feira, na antevisão ao jogo em casa da Real Sociedad, da ronda 33 do campeonato espanhol, que na lista de compras do clube merengue está a contratação de um número 9.

"No projeto deve estar a contratação de um '9', porque Karim [Benzema] já tem uma certa idade. Mas está a funcionar muito bem, apesar dos altos e baixos. Vinícius, Asensio... O problema nestes dois anos não esteve no ataque", afirmou aos jornalistas o treinador italiano.

Recorde-se que a atenção do Real Madrid em Gonçalo Ramos, do Benfica, tem sido noticiada pela imprensa espanhola ao longo da época, com maior incidência após os jogos da Liga dos Campeões e também depois das exibições no Mundial"2022.

Recentemente, o jornal Marca foi tentar perceber, através da inteligência artificial, qual seria o jogador com as características ideias para ser o parceiro de Benzema no ataque merengue, com base em três condições: ser um "nove" puro, ter até 21 anos e uma pontuação de desempenho mínima de 80. Através do sistema "Olocip" que trata do cruzamento de todos estes dados, o nome de Gonçalo Ramos foi o que se mais aproximou da perfeição com 92% de correspondência.