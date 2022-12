Ancelotti: os rumores sobre o Brasil, o futuro de Ronaldo e um elogio a Enzo Fernández

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, deu uma entrevista à rádio italiana RAI, esta segunda-feira. Os rumores que o associam à seleção brasileira e a final do Mundial'2022 foram temas abordados.

Treinar a seleção do Brasil? "Não sei o que me aguarda o futuro, vivo o dia a dia. Neste momento, estou muito bem em Madrid e temos muitos objetivos para esta época. Haverá tempo para pensar no meu futuro, mas tenho contrato até 30 de junho de 2024. E se o Real não me dispensar até esse dia, não irei sair."

Sobre o Mundial'2022: "Mundial? Foi muito bonito e acabou com uma final incrível. A Argentina mereceu ganhar, teve convicção e agarrou-se a um Messi fantástico. A Argentina ganhou porque tem bons jogadores, entre eles o melhor jogador, e porque se apoiou na qualidade de jovens como Julian Alvárez e Enzo Fernández. Mostrou também uma boa organização defensiva."

Rivalidade entre Ronaldo e Messi: "Esse duelo deu motivação a ambos. Nestes anos, foram as principais figuras do futebol mundial, jogaram de forma genial e marcaram muitos golos. O Messi encerra a carreira com o Mundial, o Ronaldo fecha de maneira distinta, mas foi extraordinária de qualquer forma, sobretudo em Madrid. Ficará para sempre no coração dos adeptos. Não sei qual será o futuro de Ronaldo, ainda tem vontade de competir ao mais alto nível e não acredito que o futebol árabe seja o ideal para ele."

Leia também Mundial 2022 Franceses consideram que terceiro golo da Argentina deveria ser invalidado: perceba porquê O segundo golo de Messi, já no prolongamento, deveria ter sido anulado, no entender dos franceses. Isto porque alguns jogadores suplentes da Argentina cruzaram a linha lateral antes da bola entrar na baliza de Lloris.

É a segunda vez que o treinador do Real Madrid destaca o médio do Benfica. Recorde aqui: