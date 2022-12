Ancelotti, o melhor da história e a seleção brasileira: "Nunca vou dizer..."

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador merengue, em conferência de imprensa de antevisão ao Valladolid-Real Madrid, na sexta-feira (20h30), jogo relativo à 15.ª jornada da LaLiga.

Foi apontado à sucessão de Tite no comando técnico do Brasil: "Se têm interesse em mim, não me ligaram. Mas se têm eu agradeço. A minha situação é clara, continuo aqui e nunca vou dizer ao Real Madrid que esta aventura termina".

Lionel Messi passou a ser o melhor jogador da história do futebol? "É difícil de dizer, não sei se é o melhor da história. Não é justo dizer isso, porque cada época tem jogadores muito bons. Já desfrutei de tantos jogadores bons... Treino todos os dias o [vencedor da] Bola de Ouro [Karim Benzema]".

Benzema: "Ele voltou no décimo dia de férias e quando regressou estava muito bem. Trabalhou com a equipa e jogou meia hora e 45 minutos nos particulares que fizemos. Creio que vai mostrar toda a sua qualidade".

Deschamps decidiu não o chamar para os últimos jogos da França no Mundial: "Não entro nessas decisões. Ele voltou para aqui muito motivado e estamos convencidos de que nos vai ajudar muito na segunda metade da temporada".

Mercado de inverno: "As entradas estão fechadas, temos um grande plantel. Não sabemos se haverá saídas, porque talvez alguns jogadores que jogam menos querem sair. Em relação a dezembro de 2022, acho que estamos melhores, mas será difícil melhorar o que fizemos no ano passado".