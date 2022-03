Real Madrid vai jogar futuro na Champions, diante do PSG, sem Kroos

Alemão lesionou-se no treino e é, praticamente, baixa certa para o jogo da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões

A desvantagem no marcador pode não ser a única dor de cabeça para Ancelotti lidar na segunda mão dos oitavos da Champions, diante do PSG. O técnico do Real Madrid, à partida, não vai poder contar com um dos elementos mais importantes: o médio Toni Kroos.

Ainda não há confirmação oficial, mas o departamento médico, segundo a imprensa espanhola, já deu como praticamente certa a ausência do alemão, que se lesionou na perna esquerda durante o último treino.

Do meio-campo habitualmente titular, apenas Modric está disponível para o encontro da próxima quarta-feira, no Bernabéu. Casemiro, tal como Mendy, está castigado devido à acumulação de cartões amarelos.