Ancelotti não atira toalha ao chão, mas admite: "Falta-nos eficácia"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador merengue, após o Bétis-Real Madrid (0-0), jogo relativo à 24.ª jornada da LaLiga.

Empate: "Foi um jogo aberto, queríamos que assim fosse. A verdade é que faltou-nos eficácia na frente. Não tanto nos últimos 30 minutos, onde o controlo foi constante. Na primeira parte, a partida estava mais aberta, podíamos ter tido mais soluções para criar oportunidades. Mas nesse momento faltou-nos eficácia, fizemos um drible a mais, um remate a menos, um passe a mais, demasiados bloqueios... Isto impediu-nos de marcar nos últimos três jogos. Hoje tivemos quatro oportunidades muito claras. O dado é bastante evidente, só marcámos um golo de bola parada [nos últimos três jogos]. Felizmente temos estado bem na defesa, mas falta equilíbrio, temos de estar bem atrás e à frente".

Como se sente? "Estou mais afetado do que zangado. Isto afeta-nos, uma equipa com esta qualidade não pode passar três jogos sem marcar um golo. Isto afeta-me bastante e aos jogadores também. O problema é que falta-nos um pouco mais de eficácia".

O campeonato está perdido? "Não, ainda não. Não estamos a pensar nisso. Nesta semana pensamos que temos uma semana de trabalho pela frente. A desvantagem é grande, nove pontos. Temos de lutar até ao fim. Eu não sei o que vai acontecer na LaLiga, ainda faltam muitos jogos. Mas é claro que temos de fazer melhor".

Falta um avançado extra à equipa? "A configuração do plantel pareceu-me normal. Este plantel venceu 5-2 em Anfield".

A equipa deveria ter apostado mais em cruzamentos no final do jogo? "Sim, concordo. Nesse momento, não escolhemos as melhores soluções possíveis. Às vezes, driblamos quando não devemos, tentamos um bloqueio quando não demos, fazermos um passe quando devemos rematar... Isso tem acontecido nestes últimos três jogos e temos de resolvê-lo. Isto é um problema coletivo de decisões individuais".