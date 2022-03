Ancelotti não aceita avaliação de Courtois: "Rasguem a licença de jornalista..."

Em conferência de antevisão à visita do Real Madrid ao Maiorca, agendada para segunda-feira, a contar para a 28ª jornada da LaLiga, Carlo Ancelotti, treinador merengue, criticou uma avaliação feita pela revista FourFourTwo, que não colocou Thibaut Courtois entre os melhores dez guarda-redes da atualidade

É um absurdo [risos]. Não me peçam para dizer como vejo Courtois. Para mim, ele é o melhor guarda-redes do mundo, mas eu sou suspeito. Carvajal e Mendy também me parecem ser os melhores nas suas posições. Se falam assim de Courtois, que rasguem a licença de jornalista, treinador, o que for...", defendeu o técnico italiano.

A emblemática remontada no Santigo Bernabéu, diante do PSG, por 3-1, que carimbou a passagem do Real Madrid aos quartos de final da Liga dos Campeões, também voltou a ser abordada por Ancelotti, que desvalorizou a importância dos aplausos que Kylian Mbappé foi alvo ao longo da segunda mão.

"É verdade que o jogo de quarta-feira deixou uma imagem muito boa ao Real Madrid, mas o Real Madrid não precisa disso. Para o Real Madrid fala a sua história e a sua tradição. O que sentiria se fosse Mbappé? [pergunta do jornalista] Quando perdes, sentes-te muito mal, tanto fisicamente como mentalmente. Todos os jogadores do PSG ficaram muito desapontados. Já aconteceu com todos", começou por dizer.

"Normalmente, quando jogava pelo Milan e ia a Roma, eles aplaudiam-me. Não pela qualidade, mas por outras coisas. Os adeptos de futebol querem ver jogadores de qualidade, bons jogadores, que sejam exemplos para os outros", considerou o treinador do Real Madrid.