"Ancelotti na seleção do Brasil? Eu, o Militao e o Vinícius brincamos com isso"

Rodrygo, avançado do Real Madrid e da seleção brasileira, deu uma entrevista ao jornal GloboEsporte e foi questionado sobre os rumores que ligam Carlo Ancelotti, técnico dos merengues, à equipa canarinha.

Elogios a Ancelotti: "Tem experiência e já ganhou tudo. Sabe gerir um grupo, algo que é muito importante. Às vezes, um treinador não tem de ser o melhor taticamente, porque a equipa corre por ele. Ele gere muito bem o balneário e isso faz a diferença. Faz tudo de forma simples, não inventa demasiadas coisas. Faz o que tem de se fazer."

Rumores sobre Ancelotti treinar a seleção do Brasil: "Eu, o Militao e o Vinícius [jogadores do Real Madrid] dissemos ao Ancelotti: 'míster, lá o esperamos'. Brincamos e fizemos que a próxima convocatória vamos fazê-la juntos. Falamos em tom de brincadeira, mas todas as brincadeiras têm um pouco de verdade. A situação é difícil, tem de deixar o Real Madrid para vir para o Brasil. Não posso dizer o que se vai passar, mas seria uma honra tê-lo aqui connosco."

Sobre o Mundial'2022: "Nunca me passou pela cabeça que podia falhar o penálti [no desempate por grandes penalidades, contra a Croácia]. Nunca me escondi da responsabilidade. Só falha quem tenta e, infelizmente, aconteceu a mim e ao Marquinhos. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida por tudo o que estávamos a viver."