Ancelotti sobre a possibilidade de orientar o Brasil: "Situação é simples..."

Atual líder dos merengues remeteu questão para o contrato.

Carlo Ancelotti, segundo notícias oriundas do Brasil, terá dado o "sim" à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o comando da seleção canarinha, informação que não confirmou esta sexta-feira.

Na antevisão à final do Mundial do Clubes, entre Real Madrid e Al Hilal, o técnico italiano não quis abrir o jogo quando foi questionado com a possibilidade. "Ainda não ouvi falar. A situação é simples: tenho contrato até 2024", referiu.

Carlo Ancelotti, de 63 anos, conta com uma vasta experiência no futebol internacional, mas ainda sem qualquer registo em seleções nacionais. O antigo médio foi apenas adjunto da seleção do seu país, há 30 anos.