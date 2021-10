Ancelotti: "Hazard está cansado de ter estes pequenos problemas"

Condição do belga foi comentada pelo treinador do Real Madrid

Já vai na terceira época no Santiago Bernabéu, mas continua sem demonstrar o mesmo nível dos tempos do Chelsea. Eden Hazard vai adiando a explosão no Real Madrid e Ancelotti falou sobre a condição do craque belga.

"Hazard está cansado de ter estes pequenos problemas. Ele tem uma sobrecarga que não lhe permite estar disponível. Penso que ele pode estar disponível contra o Barcelona ou o Osasuna", afirmou o técnico dos merengues.

O técnico italiano falou ainda do sistema tático e da abordagem que o Real Madrid tem de ter a nível de modelo.

"Se não mostrarmos uma identidade clara, então algo aconteceu. Falhámos em alguns momentos dos jogos. Tentei defender com um 4-4-2 e não funcionou. A ideia que tenho agora é muito clara. Esta equipa tem de jogar em 4-3-3", explicou.