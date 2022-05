Ancelotti explica ausência de Bale: "Queria despedir-se e jogar, mas não estava bem"

Internacional galês não marcou presença nem no banco de suplentes, naquele que poderia ter sido o seu último jogo no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid empatou na sexta-feira com o Bétis, no Santiago Bernabéu, num jogo que poderia ter sido o último de Gareth Bale na casa do emblema merengue. No entanto, o internacional galês não esteve nem no banco de suplentes. Após o final da partida, Carlo Ancelotti explicou que o jogador não estava apto.

"[Gareth] Bale queria despedir-se e queria jogar, mas não estava bem. Tem uma última possibilidade, porque vai estar bem para a final [da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City, dia 28 de maio, sábado]", afirmou o treinador.

Ancelotti falou ainda sobre Isco, que deixará o Real após nove temporadas.

"Fez um percurso fantástico e foi chave nos grandes feitos do Real Madrid. Também acredito que podia ter feito mais, mas penso que foi uma peça importante nesta equipa. Jogou muitas partidas importantes, finais, competiu sempre com qualidade. Desejo-lhe o melhor", disse o técnico italiano.