Ancelotti esteve em jantar de luxo com Figo, Ronaldo Nazário e Nadal

Após conquistar o seu primeiro campeonato com o Real Madrid, o treinador italiano reuniu-se com nomes ilustres do desporto.

As celebrações do 35º campeonato do Real Madrid tiveram como um dos protagonistas o treinador, Carlo Ancelotti, que conseguiu o seu primeiro campeonato no clube, a única grande prova que lhe faltava conquistar, tornando-se o primeiro treinador a conseguir vencer nas cinco principais ligas europeias.

As festividades prolongaram-se, no caso do italiano, com Ancelotti a participar num jantar, proporcionado pelo Dr. Angel Martin Hernandez, que contou com a companhia de outros nomes incontornáveis do desporto, principalmente do Real Madrid. Tal como o treinador italiano, estiveram presentes antigas figuras do clube espanhol como Luís Figo, Ronaldo Nazário, Fernando Hierro, MÍchel González, e um dos adeptos mais conhecidos dos merengues: o tenista Rafael Nadal.

A ocasião serviu de descontração para Ancelotti, que para além de ter conquistado o campeonato no último sábado, terá um jogo decisivo com o Mancester City na quarta-feira, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Os ingleses levam para Madrid uma vantagem de 4-3.