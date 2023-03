Ancelotti elogia antigo central do FC Porto e atira: "Tem tudo"

Éder Militão é um dos mais utilizados do plantel do Real Madrid e o treinador está muito satisfeito com a evolução do defesa, que, ainda assim, de acordo com o italiano, tem de trabalhar um defeito

Éder Militão continua a afirmar-se como um dos esteios do Real Madrid. O antigo central do FC Porto é um dos mais utilizados desde a chegada de Ancelotti e o técnico italiano explicou o porquê.

"Ele está entre os melhores. Ele tem tudo, é rápido, é bom com a bola, é agressivo, é bom com a cabeça.... Uma defeito é que, por vezes, não está 100% concentrado. Não é perfeito. Também não é assim tão bem parecido", referiu o italiano, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Barcelona, marcado para este domingo.

No Real Madrid desde 2019, Militão leva já 125 partidas com os merengues.