Ancelotti e uma ausência de peso nos prémios The Best: "Um erro"

Internacional brasileiro do Real Madrid, Vinícius Jr., ficou de fora da lista final de nomeados para melhor jogador

A FIFA deu a conhecer nos últimos dias os finalistas para os prémios The Best na categoria de melhor jogador e a ausência de Vinícius Jr., do Real Madrid, foi um dos destaques. Esta terça-feira, Carlo Ancelotti, técnico do internacional brasileiro nos merengues, comentou a decisão.

Vinícius esteve em destaque na última final da Champions e foi eleito há dias o melhor jogador do Mundial de Clubes.

"Não sei sobre a lista, mas o Vini não estar aí é estranho. É um erro, na minha opinião. Essa lista não deu certo", afirmou o italiano.

Outros nomes sonantes que ficaram de fora são os de Salah e Mané.