Ancelotti e os problemas defensivos do Real: "Não é a qualidade, é o sacrifício"

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid

Técnico merengue comentou os seis golos sofridos no arranque da Liga

O triunfo em casa contra o Celta foi folgado (5-2), no regresso ao Bernabéu, mas não está tudo bem no Real Madrid. Os merengues, depois dos três golos sofridos contra o Levante, voltaram a falhar atrás e, no final, Ancelotti comentou.

"É claro que temos de melhorar, esses problemas dificultaram-nos o jogo. A reacção permitiu-nos ganhar, mas não devemos oferecer essas bolas. Precisamos de ter mais equilíbrio. Vamos falar sobre o que não fizemos bem. O problema não é de qualidade, é de sacrifício. Isso foi um pouco o que faltou na segunda parte", afirmou o italiano, que não deixou de comentar a estreia de Camavinga a jogar...e a marcar.

"Ele tem muita qualidade, tem de se habituar a jogar com os outros. Para ele, imagino que será fantástico", comentou, aos jornalistas.