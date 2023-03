Ancelotti é o preferido da federação brasileira para assumir o Escrete

Brasil já não tem dúvidas quanto ao nome desejado.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, disse em entrevista à "Reuters" que o preferido da federação brasileiro para assumir o comando da seleção canarinha é o italiano Carlo Ancelotti.

"Ancelotti não é apenas o favorito dos jogadores, mas, ao que parece, também dos adeptos. A qualquer lado que eu vá no Brasil, em qualquer estádio, ele é o primeiro nome que os adeptos me perguntam. Os adeptos falam dele com grande afetividade, em reconhecimento a um trabalho exemplar que ele tem feito na carreira. Vamos ter fé em Deus, esperar pelo momento oportuno e vamos ver se conseguimos fazer isso acontecer", afirmou o líder federativo.

Ednaldo frisou, porém, que vai respeitar ao máximo o Real Madrid antes de avançar para negociações. "Seremos muito éticos na nossa abordagem e respeitaremos os contratos que estão em vigor. Também respeitamos muito o trabalho desenvolvido por qualquer treinador e pelo respetivo clube, para chegarmos lá e fazermos qualquer tipo de abordagem, isso seria uma falta de respeito para o presidente dos clubes em questão. Portanto, temos paciência necessária para esperar pelo momento adequado para termos esse tipo de conversações", explicou.