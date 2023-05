"Ancelotti é o melhor, mas às vezes há decisões que ninguém percebe no Real Madrid"

Antigo jogador dos merengues, Luís Figo defende a continuidade do técnico italiano

Em conferência à margem da entrega dos prémios Laureus, Luís Figo abordou o futuro de Carlo Ancelotti, defendendo a sua continuidade no Real Madrid.

"O Carlo é o melhor treinador para o Real Madrid. Mas às vezes há decisões que ninguém percebe no clube. Acho que quer ficar e sou da opinião que deve ficar. Podes não ganhar a Champions num ano, não se pode ganhar todos os anos. Acaba de ganhar a Taça do Rei", afirmou, em jeito de recado ao Real Madrid.

Sobre o interesse do Brasil, considerou normal: "Não me surpreende que o Brasil o queira, não só o Brasil o quer de certeza, é dos melhores treinadores do Mundo."