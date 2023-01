Ancelotti e o castigo à Juventus: "Tenho a minha opinião, mas não vou dizê-la"

O clube italiano recebeu uma dedução de 15 pontos na Serie A por irregularidades financeiras na transferência de jogadores.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, reagiu este sábado ao castigo atribuído pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) à Juventus, ficou com menos 15 pontos na atual classificação da Serie A, caindo para o 10.º lugar. O clube italiano já anunciou que vai recorrer da decisão.

"Não quero comentar sobre algo que está nos tribunais. Eu tenho a minha opinião, mas não vou dizê-la", referiu o técnico italiano, em conferência de imprensa.

Já quanto ao próximo jogo do campeão europeu e espanhol, que visita o Athletic Bilbau no domingo (20h00), na 18.ª jornada da LaLiga, Ancelotti alertou que a equipa não deve cometer os mesmos erros que ditaram as derrotas recentes contra o Villarreal (1-2) e o Barcelona, na final da Supertaça de Espanha (1-3).

"A nossa reação foi muito boa contra o Villarreal [na Taça do Rei, vitória por 3-2], mas avaliámos tudo para não repetir erros. Amanhã será um jogo complicado, mas não podemos errar como nos últimos jogos", salientou.