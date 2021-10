Ancelotti e a vitória em Camp Nou: "Infelizmente são apenas três pontos"

Declarações do treinador italiano, no final do encontro com o Barcelona (1-2)

Jogo: "Fizemos um jogo inteligente e prático. Estivemos muito bem atrás e muito perigosos nas transições. Era isso que tínhamos planeado. Podíamos ter feito melhor com a bola no início. Depois de marcarmos, tivemos mais oportunidades e mais controlo. O clásico é o jogo mais importante. Estamos felizes, mas infelizmente são apenas três pontos."

Estratégia: "Podemos competir. A equipa é muito sólida. O objectivo é ser um pouco mais sólido à frente. Jogámos contra uma grande equipa, que fez um grande jogo. Sofremos, mas sofremos juntos. Não perder o controlo quando não se tem a bola é também uma virtude."

Defesas a brilhar: "Dois defesas acabaram por marcar. Isto significa que queríamos atacar. Fizemo-lo muito bem. Defensivamente, gostei muito da minha equipa. Gostaríamos todos de jogar a todo o campo, mas isso nem sempre pode ser feito. Defender bem é uma virtude."