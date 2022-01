Ancelotti e a segunda derrota do Real Madrid em La Liga: "Ficámos mais um dia de férias"

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid

Emblema "merengue" sofreu a segunda derrota no campeonato, frente ao Getafe, 1-0.

O Real Madrid perdeu este domingo com o Getafe, 1-0, em jogo da 19ª jornada de La Liga. Foi apenas a segunda derrota do emblema "merengue" na Liga espanhola e, após a partida, Carlo Ancelotti considerou que a equipa ficou "mais um dia de férias".

"Não começámos bem a segunda metade da época. Não jogámos bem. Não há grande explicação. Falhámos muitos passes. A reação após o golo foi boa, mas depois ficámos nervosos. Não tivemos eficácia no ataque", começou por dizer, antes de admitir que este resultado foi uma chamada de atenção ao líder do campeonato.

"Chamada de atenção? Claro. Isto é o futebol. Não há nada de novo. Caímos na armadilha, mas temos de olhar em frente. Temos outro jogo na quarta-feira. Há muitas coisas por trás deste jogo. Ficámos mais um dia de férias", concluiu o treinador.

O Real Madrid é o primeiro classificado de La Liga, com 46 pontos (14 vitórias, quatro empates e duas derrotas), seguido do Sevilha, com 38 pontos, mas menos dois jogos.