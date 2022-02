"Ancelotti disse-me que era dos poucos que jogava de forma séria um jogo feio e um jogo bonito"

Médio revelou elogio do próprio técnico em entrevista à revista Panenka

Pilar mais defensivo do meio campo do Real Madrid nos últimos anos, Casemiro continua a ser imprescindível para os vários treinadores que passam pelo Bernabéu. Ancelotti é apenas o último a valorizar as qualidades do brasileiro, que revelou conversa curiosa com o timoneiro.

"Ancelotti disse-me no outro dia: 'és um dos poucos que pode jogar de forma séria um jogo bonito e também um jogo feio'. Eu disse rapidamente a mim mesmo: 'prepara-te porque vais ser titular na Taça contra o Alcoyano'. Acho que vem da minha infância. Adapto-me a qualquer jogo e a qualquer tipo de jogo", afirmou, em entrevista à Panenka.

Apesar do futebol viver de golos, Casemiro revelou ainda que é na recuperação e roubo de bolas que se sente mais feliz.

"São os meus golos! É o que mais gosto no futebol, quando roubo bolas. Quando o jogo acabar, a primeira coisa que quero ver é quantas recuperações e interceções de remates à baliza fiz. Estes são os meus números. Claro que todos gostam de marcar, de fazer uma boa assistência, mas a minha felicidade está nos roubos. Eles revelam o quanto ajudei a equipa", explicou.