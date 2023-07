Ancelotti denunciado por injúrias aos adeptos do Valência

Treinador italiano tinha dito após o confronto do Real Madrid com o Valência que todo o estádio tinha gritado macaco a Vinícius Jr.

A Associação do Pequeno Acionista do Valência apresentou uma denúncia contra Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, por "injúrias" aos adeptos do clube.

Após o Valência-Real Madrid o treinador italiano, na entrevista rápida, disse que não queria falar de futebol porque um estádio inteiro tinha estado a gritar "macaco" a Vinícius Jr.

Agora foi denunciado por essa generalização, mesmo que mais tarde se tenha referido apenas uma parte dos adeptos, depois de um jornalista lhe dizer na sala de Imprensa que o cântico que ecoava nas bancadas era de "tonto" e não "mono".

O Ministério Público vai analisar a documentação enviada pelos denunciantes, para determinar se irá a julgamento por "possível delito de injúrias".

A Associação refere que se fez um "enorme dano ao clube com declarações que, além de falsas, ultrapassaram fronteiras".