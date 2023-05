Ancelotti deixa Vinícius respirar: brasileiro não treinou

Jogador está suspenso para a receção ao Rayo Vallecano, depois da expulsão no Mestalla

Vinícius Júnior foi ausência notada no treino desta terça-feira do Real Madrid, que prepara a antepenúltima jornada da Liga Espanhola.

Por ter visto o cartão vermelho no Mestalla, o internacional brasileiro ficará de fora da receção dos merengues ao Rayo Vallecano. Ancelotti, também por isso, decidiu deixar o jogador em casa a descansar, depois de mais de 24 horas de muito desgaste emocional.

Recorde-se que o Real Madrid parte para a antepenúltima jornada do campeonato atrás do Atlético, no terceiro lugar da tabela, depois de ter sido a equipa que mais ameaçou poder colocar em causa a liderança do Barcelona.