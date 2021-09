Ancelotti defende Florentino: "Se é incompetente, o que serão os outros presidentes?"

Ceferin criticou Florentino Pérez por causa da Superliga e Ancelotti, treinador do Real Madrid, defendeu o presidente dos merengues.

No dia seguinte a Aleksander Ceferin ter chamado Florentino Pérez de "incompetente" por insistir na realização da Superliga, Carlo Ancelotti saiu em defesa do presidente do Real Madrid.

"Acho muito estranho que uma organização tão importante como a UEFA fale desta maneira do presidente de um clube que venceu 13 Champions. Se Florentino Pérez é incompetente, o que serão os outros presidentes?", disparou o treinador dos merengues, na antevisão ao jogo de hoje com o Celta.