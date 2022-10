Ancelotti confirma ausência de peso para El Clásico com o Barcelona

Thibaut Courtois falhou os últimos quatro jogos do campeão europeu e também não vai defrontar os catalães.

Carlo Ancelotti, em conferência de antevisão do El Clásico com o Barcelona, no domingo, confirmou que Thibaut Courtois vai mesmo falhar a receção aos catalães, numa notícia já avançada anteriormente pelo jornal Marca.

"Courtois está a recuperar muito bem, mas é verdade que treinou muito pouco e não está confortável, daí a possibilidade de jogar estar descartada. Vamos ver para o próximo jogo, mas por agora ele precisa de treinar", explicou o treinador do Real Madrid.

Em sentido contrário, Ancelotti garantiu que o Antonio Rudiger vai figurar nos convocados do campeão europeu, apesar do violento choque que sofreu diante do Shakhtar Donetsk, na Liga dos Campeões, que obrigou-o a levar uma sutura de 20 pontos na face.

"[Rudiger] Está bem, não tem queixas. É um guerreiro e tem muita ambição. Acrescenta muito nos duelos físicos e é fortíssimo de cabeça em ambas as áreas. Tem a mentalidade e a personalidade de um vencedor", elogiou o técnico italiano.

O Real Madrid recebe o Barcelona no domingo, às 15h15, num El Clásico referente à nona jornada da LaLiga. Os dois conjuntos partilham a liderança do campeonato espanhol, ambos com 22 pontos.