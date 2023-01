Ancelotti chateado: "Isto não é futebol, é outro desporto"

Treinador do Real Madrid criticou o estado do relvado do Estádio Príncipe Felipe, casa do Cacereño.

O Real Madrid venceu no terreno do Cacereño, da quarta divisão do futebol espanhol, por 1-0, num jogo relativo aos 16avos de final da Taça do Rei. Mas o jogo foi difícil para os merengues, muito por culpa do estado do relvado do Estádio Príncipe Felipe.

No final da partida, na conferência de imprensa, Carlo Ancelotti, treinador dos blancos, criticou: "Não se pode jogar futebol. Para mim, isto não é futebol, é outro desporto. É bonito, porque equipas pequenas podem lutar e competir com equipas maiores. É bom para os adeptos, mas os adeptos também querem ver jogos bonitos."