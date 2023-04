Ancelotti: "Brasil? Se o Real Madrid estiver contente, que seja até 2034"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, após a goleada por 6-0 na receção ao Valladolid, em jogo da 27.ª jornada da LaLiga.

Vitória gorda após derrota no El Clásico: "Ao princípio sofremos um bocado e eles tiveram ocasiões, mas quando fizemos o 1-0, tudo ficou mais tranquilo. As transições foram espetaculares e Karim [Benzema] esteve ao seu melhor nível. Saiu tudo bem".

Vai ficar no Real Madrid após o fim da época? Tem sido associado à seleção brasileira... "Vê-me preocupado com o meu futuro? Eu gosto do Real Madrid tanto como tu [Guti]. O meu contrato expira em 2024 e a minha ideia é chegar ao fim do contrato. Se depois o Real Madrid estiver contente... que seja até 2034".

Eden Hazard entrou aos 65 minutos e recebeu assobios: "Sim, também os ouvi. Eden treinou bem nesta pausa. Tem jogado muito pouco, mas esteve bem e fez uma assistência. Treinando bem, pode ter oportunidades".

