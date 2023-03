Ancelotti: "Benzema? É normal que Messi, Martínez e Scaloni tenham saído vencedores"

O prémio The Best, da FIFA, foi atribuído a Messi e, nas redes sociais, Benzema - que ficou em terceiro lugar - parece ter contestado o resultado.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, foi convidado a comentar a "polémica" em torno da atribuição do prémio The Best a Lionel Messi. Isto porque Karim Benzema, avançado dos merengues, ficou no terceiro lugar e parece não ter concordado com a decisão, fazendo uma série de publicações nas redes sociais em que mostrou dados estatísticos e conquistas relativas ao ano de 2022.

O treinador italiano não quis falar do que Benzema publicou, preferindo elogiar apenas a qualidade do jogador francês.

"Não sei o que Karim fez. O que sei é que lhe agradecemos por nos ter ajudado a ganhar os títulos do ano passado e oxalá possamos agradecer-lhe também os títulos deste ano. Ter o Karim significa estar mais perto dos títulos. Certamente os meus preferidos [para votar no The Best] seriam do Real Madrid. É normal que os primeiros tenham sido aqueles três [Messi, Mbappé e Benzema]. Tenho um conflito de interesses, mas certamente que os meus preferidos seriam do Real Madrid. Não é muito importante. O Mundial ditou que a Argentina fosse campeã, é normal que Messi, Martínez e Scaloni tenham saído vencedores", apontou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira mão da meia-final da Taça do Rei, diante do Barcelona (quinta-feira, 20h00), no Santiago Bernabéu.