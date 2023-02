Ancelotti associado à seleção brasileira: "Eles riem-se e fazem piadas"

Internacionais brasileiros do Real Madrid brincam sobre os rumores da possibilidade de Carlo Ancelotti assumir o comando técnico da seleção canarinha.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, tem sido um dos muitos nomes apontados ao comando técnico da seleção brasileira.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Elche, agendado para as 20h00 de quarta-feira e a contar para a 21.ª jornada de La Liga, o italiano voltou a ser questionado sobre o tema, mas com uma abordagem diferente. Perguntarão os internacionais brasileiros dos merengues - Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Junior - sobre a possibilidade? Confira a resposta de Ancelotti, dada entre sorrisos:

"Os jogadores brasileiros perguntam sobre isso? Não. Eles brincam, mas não me perguntam. Eles riem-se disto, mas não falamos sobre. Somos amigos, então eles riem-se, fazem piadas, mas a realidade é outra. Tenho contrato com o Real Madrid até 2024", afirmou Carlo Ancelotti.