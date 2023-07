Ancelotti analisa reforços: "O plantel melhorou, apesar da saída de Benzema"

O Real Madrid recebeu neste mercado Fran García, Brahim Díaz, Joselu, Arda Guler e Jude Bellingham, tendo perdido Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard e Mariano Díaz.

O Real Madrid iniciou esta sexta-feira um estágio de pré-época nos Estados Unidos, com Carlo Ancelotti a ter falado com os jornalistas antes do arranque da primeira sessão de treinos.

Num mercado em que o gigante merengue perdeu até ao momento Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard e Mariano Díaz e recebeu Fran García, Brahim Díaz, Joselu, Arda Guler e Jude Bellingham, o técnico italiano mostrou-se satisfeito com as mudanças, fazendo um balanço positivo.

"Estamos muito contentes. Os que chegaram melhoraram a qualidade do plantel. Fran García melhora a lateral esquerda, onde tivemos problemas na época passada. Com Joselu, ganhamos no jogo aéreo, onde também sofremos. Guler tem muito talento, é muito jovem e creio que os adeptos vão desfrutar dele. Bellingham é um grande médio que tem algo que nos faltava: chegada [à área]. O plantel melhorou. Quero experimentar algo novo e, se não correr bem, temos o sistema velho, que tantos sucessos nos deu", analisou.

Questionado sobre uma eventual vontade do Real Madrid em renovar contrato, isto depois da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ter garantido que irá comandar a seleção canarinha a partir de 2024, ainda que careça de anúncio formal, Ancelotti mostrou-se focado no seu vínculo atual com o clube.

"Vamos encerrar isto no primeiro dia. Sou treinador do Real Madrid, não vou falar mais desse assunto [Brasil]. Tenho contrato até 30 de junho de 2024. Não tenho pressa [em renovar]. Veremos o que acontece. Creio que o plantel melhorou, apesar de termos perdido uma lenda como Karim Benzema, a quem desejamos o melhor", finalizou.