Ancelotti afasta negócios em janeiro: "Não estamos interessados, nada vai mudar"

Treinador do Real Madrid está satisfeito com o plantel e não pensa em reforços no mercado de janeiro.

O mercado de transferências de janeiro não deve ser agitado no Real Madrid. Pelo menos é essa a garantia deixada por Carlo Ancelotti, treinador dos merengues. O italiano diz que está satisfeito com os jogadores que tem à disposição e que não deverá haver alterações.

"Não estamos interessados no mercado de inverno. Esta é a equipa que vai continuar até ao final da época, nada vai mudar", adiantou, à margem da conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo frente ao Girona, para a LaLiga.

A eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões também foi tema na conferência de imprensa. Ancelotti foi questionado sobre se a queda para a Liga Europa pode impulsionar o rival na luta pelo campeonato: "Não tenho ideia se vai, ou não, afetar, mas sei que vai dar luta até ao final. Isso é claro. Durante a época há momentos bons e maus, mas sei que vai ser uma luta até ao fim pelo campeonato com o Barcelona para ganhar a Liga", referiu.