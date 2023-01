Ancelotti admite mau momento: "Todos dão o Real Madrid como morto..."

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Villarreal, na quinta-feira (20h00), relativa aos oitavos de final da Taça do Rei.

Perdeu com o Villarreal (1-2) na LaLiga e foi derrotado pelo Barcelona (1-3) na final da Supertaça de Espanha: "Temos tido lesões que nos afetaram um pouco mais do que era previsível. Não estar a topo é bastante normal, temos de aguentar este mês. Amanhã será um jogo importante porque todos dão o Real Madrid como morto. Temos de trazer calma e confiança, porque estamos num período complicado e em que enfrentamos adversários com uma boa dinâmica. Nunca iremos baixar os braços e vamos recuperar. Quando? Não sei, mas esperamos que seja amanhã. Não vamos esperar demasiado, esta equipa vai competir em todas as competições".

Admite que a equipa está a atravessar um fim de ciclo? "Ainda que toda a gente fale de Modric, Kroos ou Benzema, a equipa é jovem e chegaram mais jovens este ano. Creio que estamos num início de ciclo. Este é um momento de transição após várias épocas fantásticas e há jogadores que vão comandar esta equipa: Kroos, Modric ou Benzema".

Qual é o seu papel atualmente? "Não é assim tão complicado. Passa por ser objetivo ao máximo possível e fazer as coisas o mais simples possível. No futebol, a coisa mais fácil do mundo é defender bem".