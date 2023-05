Ancelotti: "A cabeça dos jogadores está nos jogos frente ao Osasuna e City"

Os merengues perderam em casa da Real Sociedad e estenderam praticamente a passadeira de campeão ao Barcelona, que poderá conquistar o título espanhol já no fim de semana.

O Real Madrid perdeu 2-0 no campo da Real Sociedad, na terça-feira, em jogo da 33.ª jornada da LaLiga, entregando praticamente o título ao Barcelona, que se pode assim sagrar campeão espanhol já na próxima jornada, em casa do rival Espanhol, no sábado.

Kubo, aos 47 minutos, após um erro defensivo, e Barrenetxea, aos 85', marcaram os dois golos da equipa basca. Carvajal foi expulso aos 61' e os merengues acabaram com menos um.

Após a partida, Carlo Ancelotti, treinador merengue, admitiu que a equipa cometeu demasiados erros defensivos, oferencendo o triunfo aos bascos.

"A primeira parte foi boa, depois oferecemos o 1-0 e tudo correu mal, complicou-se. A segunda parte não foi boa e demos outro presente, espero que tenha sido o último", referiu o técnico italiano, em conferência de imprensa.

Com a final da Taça do Rei e as meias-finais da Liga dos Campeões no horizonte, Ancelotti admitiu que a equipa já atirou a toallha ao chão no campeonato, estando focada em conquistar esses dois títulos.

"Esta não é a melhor forma de preparar o que aí vem. A derrota dói sempre, porque faz baixar as boas sensações. Não é o melhor e é verdade que a cabeça dos jogadores está nos jogos frente ao Osasuna [final da Taça] e Manchester City ["meias" da Champions]".

Com 15 pontos por disputar na LaLiga, o Real Madrid está a 14 do Barcelona, pelo que no próximo fim de semana, os catalães já se podem sagrar campeões de Espanha. Por outro lado, os merengues até podem perder o segundo lugar na quarta-feira, caso o Atlético de Madrid vença na casa do Cádiz.