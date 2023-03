Ancelotti aborda desabafo de Hazard: "Foi honesto, não falamos muito"

Internacional belga lamentou falta de minutos no Real Madrid. Relação com o técnico dos merengues não é positiva, garantiu, ainda.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, realizou esta terça-feira uma conferência de imprensa de antevisão à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Liverpool, no Santiago Bernabéu, que se segue à vitória por 5-2 no primeiro jogo, em Anfield.

Na conversa com os jornalistas, o técnico foi questionado sobre o desabafo de Eden Hazard, que aos 32 anos é um dos jogadores menos utilizados do plantel e admitiu recentemente que, apesar de sentir respeito por Ancelotti, os dois não comunicam regularmente.

"Há respeito mútuo, mas não posso dizer que falamos, porque não nos falamos. Insisto, todavia, que há respeito, mesmo que não me coloque a jogar. Tenho de ter respeito por uma pessoa como ele, pelo que representa no futebol e pelo que fez ao longo da carreira", referiu o internacional belga.

Sobre o assunto, Ancelotti elogiou a sinceridade de Hazard, salientando também a importância do respeito mútuo em situações deste tipo e aproveitando para justificar a sua parca utilização.

"A relação não é fria. Ele fui muito honesto, não falamos muito e é essa a verdade. Muitas vezes é uma questão de caráter, falas melhor com uma pessoa do que com outra. Isso não é o mais importante para mim. Ainda que não falemos muito e que não jogue, tem de me respeitar. Isso valorizo muito e respeito-o da mesma maneira. Se não joga muito, é porque há muita competência. Na sua posição há um jogador que está a contribuir muito, que é Vinícius Jr", referiu.

Hazard soma apenas sete partidas disputadas (um golo e uma assistência) esta temporada, após ter custado mais de 100 milhões de euros há quase quatro anos ao Real Madrid, proveniente do Chelsea.