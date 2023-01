Amrabat pode ser uma das surpresas do último dia de mercado

Médio marroquino desejado em Espanha.

Sofyan Amrabat pode ser uma das surpresas deste último dia de mercado. De acordo com a imprensa espanhola, o médio marroquino é desejado pelo Barcelona e pode transferir-se nesta terça-feira.

Escreve o jornal Marca que o clube catalão pretende um empréstimo até final da temporada com opção de compra.

Amrabat foi uma das figuras da seleção de Marrocos que atingiu as meias-finais do Mundial do Catar. Está na Fiorentina desde 2020/21. O clube italiano, recorde-se, é o adversário do Braga no play-off da Conference League.