Amnistia Internacional critica Premier depois da venda do Newcastle a um fundo saudita

Organização lembra desrespeito pelos direitos humanos.

A venda do Newcastle a um fundo saudita está a criar alguma polémica no mundo do futebol. A Amnistia Internacional já veio a público criticar a Premier League por permitir que o negócio seja feito entre o clube e uma entidade com ligações à Arábia Saudita.

Segundo a organização, a Premier League não devia ter validado a venda, dada a relação entre o fundo de investimento e o país, que tem estado na mira pelo não cumprimento de direitos humanos básicos, como a igualdade de género ou a liberdade de imprensa.

"Em vez de permitir que os implicados em violações dos direitos humanos entrem no futebol inglês só porque têm dinheiro, pedimos à Premier League que mude as políticas do seu proprietário e presidente para as alinhar com os direitos humanos", escreveu a Amnistia Internacional, em comunicado.

Durante a tarde desta quinta-feira ficou consumada a venda do Newcastle ao fundo saudita, numa operação feita por 350 milhões de euros.